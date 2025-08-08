“La tenuta degli animali è una cosa seria”: la Sindaca di Latina sull’aggessione in Q4

LATINA – E’ intervenuta la Sindaca di Latina Matilde Celentano sull’aggressione da parte di un Mastiff a diverse persone, avvenuta in un campo nel quartiere Q4. “Sono particolarmente scossa per quanto accaduto ieri sera nel quartiere Q4. – ha dichiarato – Per una molteplicità di ragioni. In primis per le ferite riportate dalle persone che sono state aggredite da un cane, in secondo luogo dalla reazione scomposta, certamente a causa di una situazione di panico venutasi a creare, da parte delle vittime che hanno usato grossi bastoni per difendersi dall’attacco, e infine per il motivo più grave, ossia quello di un cane lasciato libero senza guinzaglio né museruola. Sono una amante degli animali, anzi animalista convinta, ma ricordo a tutti che la tenuta degli animali è una cosa seria e che presuppone l’assunzione di responsabilità anche civile e penale verso la comunità. Il proprietario di un cane ha l’obbligo di garantire la sicurezza delle persone e degli altri animali, evitando che possa cagionare danni o lesioni. In caso contrario è tenuto a rispondere delle conseguenze. Colgo l’occasione per ricordare che l’amministrazione comunale sta lavorando per istituire la figura del garante degli animali e che la commissione Attività produttive ha già promosso momenti di confronto con enti istituzionali e associazioni animaliste. Avere come amico un cane è una bellissima esperienza che va coltivata tutti i giorni, sempre nel rispetto degli altri e dei luoghi pubblici, troppo spesso invasi dalle deiezioni animali che vanno sempre raccolte”.