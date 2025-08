Latina, al via le domande per il “Bonus Libri Studenti 10 e Lode”

Il Comune di Latina conferma anche per l’anno scolastico 2024/2025 l’iniziativa “Bonus Libri Studenti 10 e Lode”, il contributo destinato agli studenti che hanno concluso il primo ciclo di istruzione con la votazione massima: 10 e lode. Un riconoscimento simbolico, ma concreto, al merito e all’impegno dimostrati in ambito scolastico.

Da mercoledì 7 agosto e fino al 27 agosto 2025, le famiglie degli studenti residenti nel Comune di Latina che hanno terminato la classe terza della scuola secondaria di primo grado – pubblica o paritaria – con il massimo dei voti, potranno presentare la domanda per ottenere il bonus. La procedura è interamente online, attraverso l’accesso con SPID alla piattaforma www.latina.ecivis.it.

Il premio sarà erogato in forma di buono digitale da utilizzare per l’acquisto di libri o materiale scolastico, con scadenza fissata al 31 ottobre 2025. I buoni saranno spendibili esclusivamente presso librerie e rivenditori accreditati dal Comune, attraverso il medesimo sistema informatico utilizzato per le cedole librarie. L’importo del bonus sarà definito in base al numero delle domande accolte, fino a un massimo complessivo di 10.000 euro già stanziati a bilancio.

“Premiare l’eccellenza scolastica – ha dichiarato l’assessora all’Istruzione Francesca Tesone – è un investimento nella cultura del merito e un incentivo per i nostri giovani a coltivare con passione il proprio talento. L’istruzione è la vera leva della crescita individuale e collettiva, ed è attraverso la scuola che si formano cittadini consapevoli e si alimentano i sogni. Premiare il merito significa credere in tutto questo e sostenerlo con responsabilità”.

Alla domanda dovranno essere allegati: il documento di identità in corso di validità del genitore o tutore, il codice fiscale dello studente e, facoltativamente, la certificazione scolastica attestante la votazione. Non saranno accolte domande incomplete, fuori termine o non conformi ai requisiti. Per assistenza è possibile scrivere a: info.serviziscoladtici@comune.latina.it o rivolgersi ai Centri di facilitazione digitale, inclusa la sede del Servizio Pubblica Istruzione in Piazza del Popolo, 14. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.latina.it.