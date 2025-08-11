Latina, torna al Campo Coni la Beer Mile

LATINA – Sabato 30 agosto 2025, al Campo Coni di Latina di via Botticelli torna la Beer Mile, sedicesima tappa del circuito Opes In Corsa Libera. Un evento goliardico, aggregativo e decisamente fuori dagli schemi, pensato per coinvolgere grandi e piccoli in una serata all’insegna dello sport… e della birra.

“L’idea mi è venuta circa sei anni fa, ed inizialmente l’evento era rivolto agli iscritti all’A.S.D. Tabella Falcone – commenta Cristian Falcone, il presidente dell’associazione Tabella Falcone – Tutto è cominciato da un video visto online, una corsa strana, goliardica, che univa sport e birra. Non trovandone di simili in Italia, ho deciso di crearne una su misura per noi. Così – spiega Falcone – la classica cena di fine estate con gli atleti dell’associazione si è trasformata in un evento aperto a tutta la famiglia, con piccoli circuiti per i bambini rigorosamente a base di bevande analcoliche, genitori coinvolti in corse improvvisate e tanta voglia di stare insieme. Con il passare degli anni, la formula si è evoluta e si è allargata a un pubblico sempre più ampio. Successivamente abbiamo introdotto la staffetta 4×1, per rendere l’evento ancora più inclusivo e coinvolgente. Quest’anno rilanciamo la nostra idea con delle importanti novità: birra artigianale firmata East Side, per brindare con gusto e qualità, atleti da tutta la regione e un gruppo di atleti internazionali, pronti a portare un tocco ancora più competitivo e divertente alla serata ed un DJ set live per accompagnare la corsa e il post-corsa con il giusto ritmo. Resta intatto lo spirito dell’evento, una gara in cui agonismo e goliardia si fondono, tra travestimenti improbabili, risate, sport e tanto entusiasmo. La Beer Mile #TabellaFalcone – conclude – continua a crescere, ma resta fedele al suo spirito originario, un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e vivere lo sport in modo autentico, leggero e coinvolgente”.

Le gare che andranno in scena durante la serata saranno:

Biberon Mile (3-6 anni) Si parte alle 19:00 con i più piccoli. Una gara di sprint di 60 metri accompagnata da bicchieri di acqua e menta. Ogni mini-atleta riceverà un premio finale, perché qui l’importante è… partire!

Child Mile (7-10 anni) Alle 19:15 toccherà ai “piccoli ma non troppo”. La distanza aumenta (120 metri), ma anche il divertimento. Anche in questa gara è prevista una bevuta di acqua e menta e un premio finale per tutti.

Teen Mile (11-15 anni) Alle 19:30 entrano in pista i ragazzi della Teen Mile. Una vera prova di resistenza da 400 metri con l’ormai immancabile acqua e menta. Anche qui premi per tutti e applausi assicurati.

Staffetta con le Ali (dai 16 anni in su) Alle 20:00 si alza il ritmo. Quattro componenti per squadra, una lattina di Red Bull da bere prima di ogni frazione da 400 metri e un “cin cin” con il compagno per il cambio. Una gara adrenalinica, tra corsa, energia e risate. Vietato prendersi troppo sul serio.

Beer Mile Il gran finale è fissato per le 20:30 con la gara regina: la Beer Mile. Quattro giri da 400 metri, alternati a quattro lattine da 33cl di birra East Side da bere prima di ogni frazione. Una sfida epica, valida anche per il circuito “In corsa libera 2025” in collaborazione con OPES Latina. Ogni atleta che concluderà la gara porterà 30 punti alla propria squadra.

Le iscrizioni, aperte fino al 23 agosto, sono obbligatorie per partecipare e disponibili sia online che in presenza. I bambini partecipano gratuitamente, la staffetta ha un costo di 30€ a squadra, mentre per la Beer Mile la quota è di 15€ (più 3€ in caso di tesseramento con ASDC Tabella Falcone). Oltre alle premiazioni ufficiali, sono previsti riconoscimenti a sorpresa e tanti premi a sorteggio. E per chi viene solo a tifare? Nessun problema: spruzzi, gavettoni e pistole ad acqua sono non solo ammessi, ma caldamente consigliati per “rinfrescare” i concorrenti durante la gara! Dalle 20:00 alle 23:00 sarà possibile cenare grazie ai food truck presenti, con tavoli posizionati direttamente a bordo pista per non perdersi neanche un brindisi. L’evento si annuncia già come una delle serate più spumeggianti dell’estate pontina. Per informazioni e iscrizioni: iscrizioni@tabellafalcone.it – www.tabellafalcone.it/beer-mile – Cristian Falcone – 340 9736866.