Aprilia, arrestato 43enne per detenzione ai fini di spaccio

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato un uomo di 43 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, i militari hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nella sua disponibilità oltre 450 grammi di cocaina e circa 80 grammi di hashish nascosti all’interno dell’autovettura in uso. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare altri 200 grammi di hashish, 3.500 euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’intero quantitativo di droga, insieme al denaro e agli strumenti rinvenuti, è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi di laboratorio. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.