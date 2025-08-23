Maenza diventa Maenzalandia, nel borgo attrazioni per i bambini

MAENZA – L’hanno battezzata Maenzalandia, la serie di eventi dedicati ai bambini per un’intera settimana che terminerà domani, domenica 24 agosto quando l’intero borgo medievale si trasformerà in un teatro. Un percorso dalla Loggia dei Mercanti fino a sotto al Castello passando per le principali piazze del centro tra spettacoli sorprese e attrazioni.

“In un paese dove i bambini possono ancora giocare in strade e nelle piazze, è venuto quasi naturale dedicare una settimana dell’estate ad attività destinate ai più piccoli”, spiegano da Comune che ha lavorato in collaborazione con la Pro Loco, l’associazione Sfera Sociale e la neonata associazione Borgo Aperto.