Pontinia, tenta un furto in abitazione ma viene ferito a una gamba dal proprietario

Nella notte a Pontinia, i Carabinieri del N.O.R. — Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, con il supporto della Stazione Carabinieri locale, hanno arrestato un 48enne di Terracina, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un’abitazione insieme a un complice, rimasto però ignoto e riuscito a fuggire.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco sparati dal proprietario dell’abitazione, un 72enne di Pontinia, che nei giorni scorsi aveva già denunciato un furto. Secondo quanto ricostruito, il settantaduenne, accorgendosi della presenza dei ladri, avrebbe esploso alcuni colpi con il proprio fucile da caccia, ferendo uno dei sospetti a una gamba.

Il figlio del proprietario, sentiti gli spari, ha inseguito il ferito e lo ha fermato prima dell’arrivo dei Carabinieri. L’uomo ferito è stato affidato alle cure del 118, mentre il 72enne è stato denunciato per lesioni aggravate dall’uso dell’arma. Le indagini proseguono per individuare il complice fuggito.

Il Comando Provinciale di Latina ribadisce l’impegno costante nel garantire sicurezza e prevenzione sul territorio, con servizi attivi giorno e notte per contrastare i reati predatori. Restano valide, per tutti gli indagati, le garanzie previste dal principio di presunzione di innocenza.