cronaca

Gaeta, trovate due anfore romane antiche da un peschereccio

Recuperate dalla Guardia Costiera

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta è intervenuta a seguito della segnalazione di un peschereccio impegnato nella pesca a strascico che aveva accidentalmente rinvenuto due anfore di grandi dimensioni. I reperti, rimasti impigliati nelle reti, non potevano essere imbarcati a bordo a causa dell’ingombro e rappresentavano un rischio per il pescato, che rischiava di andare perduto in assenza delle consuete operazioni di sbarco. La Guardia Costiera ha attivato un immediato coordinamento con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, il Comune di Gaeta e gli operatori portuali. Grazie a questa sinergia, le anfore sono state trasferite a terra in sicurezza presso il porto pescherecci, dove sono state messe in sicurezza per i successivi accertamenti. Contestualmente, dopo il nullaosta del servizio veterinario dell’ASL, il pescato è stato regolarmente destinato al mercato ittico e messo all’asta, salvaguardando così il lavoro dei marittimi. L’intervento, concluso con successo, ha ancora una volta evidenziato la capacità di collaborazione tra istituzioni e operatori del mare, a beneficio della tutela del patrimonio archeologico e del sostegno all’economia locale.

