Tiziano Ferro sembra essere pronto a tornare sulle scene

A nove mesi dall’ultimo singolo Tiziano Ferro sembra essere pronto a tornare nel mercato discografico: è atteso nei prossimi giorni, infatti, l’annuncio del suo nuovo progetto inedito. Dopo lunghi mesi di silenzio e a oltre due anni dal suo ultimo tour, l’artista pontino potrebbe finalmente tornare. Ne sono convinti i fan e gli utenti del web dopo che nelle scorse ore sono state cancellate tutte le informazioni dal profilo Instagram di Tiziano: sono spariti i post, le storie in evidenza e la biografia. Segno, come spesso accade per molti artisti, che un nuovo inizio è alle porte. Non ci resta che attendere per saperne di più.