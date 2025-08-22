Prossedi, domani torna “Vicoli di Notte”: musica, spettacoli e sapori

Prossedi si prepara a vivere la sua notte più attesa: domani, sabato 23 agosto, torna “Vicoli di Notte”, la Notte Bianca che dal tramonto all’alba animerà il borgo con musica, spettacoli e un ricco percorso enogastronomico. L’evento, a ingresso gratuito, chiuderà il ciclo dei tre appuntamenti che hanno già visto grande partecipazione nei giorni scorsi. Il centro storico diventerà un palcoscenico diffuso, trasformando le vie e le piazze del borgo in scenari di festa.

«Con i nostri grandi eventi – spiegano il sindaco Angelo Pincivero e il vice sindaco Danilo Torella – vogliamo dare vita ai Vicoli e far sì che Prossedi continui a essere apprezzata da migliaia di turisti ogni anno, unendo cultura e convivialità in un contesto unico».

Il programma prevede l’apertura con gli Sbandieratori di Cori alle 18:30 in piazza Umberto I, seguiti da una lunga serie di spettacoli musicali e artistici che si alterneranno nei diversi punti del borgo. Dai tributi a Napoli e a Pino Daniele alle performance del Duo Spring, dagli illusionisti al gran finale con il Club Mario, fino allo show anni Novanta “90 All’Ora”. A mezzanotte è previsto anche un grande spettacolo pirotecnico firmato DP Eventi. Accanto agli spettacoli, i visitatori potranno degustare piatti tipici e specialità locali, con proposte che spaziano dalla tradizione alla cucina più creativa, senza dimenticare l’attenzione per i celiaci.