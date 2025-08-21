Terza tappa del Puntini Fest, dal 22 al 24 agosto a Cori

CORI – Alla sua settima edizione, Puntini Fest, il festival teatrale interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, ideato e organizzato da Matutateatro, approda per la prima volta anche nel comune di Cori.

Dopo Bassiano e Priverno, l’allegra carovana di Puntini arriva anche a piazza Sant’Oliva a Cori, una location suggestiva che, insieme all’adiacente Teatro Luigi Pistilli e al chiostro del Museo, farà da cornice a spettacoli teatrali, laboratori creativi, giochi e letture in un weekend di festa per bambini e famiglie dal 22 al 24 agosto.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 22 agosto alle 17.30 con l’apertura della Libreria del festival, una libreria specializzata in libri per bambini e ragazzi, realizzata in collaborazione con la Libreria Anacleto di Cisterna di Latina, che sarà presente tutti i giorni del festival.

Sempre alle 17.30 avranno inizio i laboratori creativi a ingresso gratuito, mentre alle ore 19 presso il Teatro Luigi Pistilli si terrà lo spettacolo “Il giro del mondo in 80 giorni”, di e con Mario Mascitelli della compagnia Teatro del Cerchio di Parma. Ispirato al famoso romanzo di Verne, lo spettacolo mescola l’attrattiva del racconto di avventura alla comicità del personaggio-narratore. Il linguaggio del teatro di narrazione e l’uso fantastico di oggetti cattureranno il pubblico e lo trasporteranno attraverso i luoghi e le avventure del libro.

Alle ore 21 grande festa in piazza Sant’Oliva con “Le avventure di Pulcinella”, un gran carnevale di maschere e tamburi, coriandoli e bandiere, che narra l’arte difficile del sopravvivere di Pulcinella Cetrulo, maschera dai mille volti sempre in fuga da qualcuno, sempre in cerca di qualcosa. Uno spettacolo per tutte le età proposto dalla compagnia Teatro Bertolt Brecht di Formia.

Sabato 23 agosto, dopo i laboratori musicali e creativi del pomeriggio, alle 19 si terrà lo spettacolo “In Scatola” di e con Alice Bachi e Silvia Grande della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Due amiche, Sara e Amelia, si ritrovano a fare i conti con un grande scatolone, pieno di oggetti all’apparenza superflui. Amelia vorrebbe liberarsi di tutto e fare spazio; per Sara, invece, quelle cose sono importantissime e proprio non vuole disfarsene. La domanda è sempre la stessa: questo lo buttiamo o lo teniamo? Saranno gli oggetti stessi a dare la soluzione. Come? Raccontandosi.

Alle ore 21 sarà la volta di “U.Mani”, uno spettacolo molto particolare prodotto da Dracma Teatro che mescola teatro, cinema e micro-manipolazione, dando vita a una grammatica scenica ibrida che mostra simultaneamente la magia e il trucco che vi soggiace. Una serie di mini-set compongono la scena abitata da Clara, la protagonista, le cui avventure sono riprese dal vivo e montate in tempo reale davanti agli occhi degli spettatori.

Nell’ultima giornata della tappa di Cori, domenica 24 agosto, si terrà nel pomeriggio lo spettacolo “Lasciami in pace!” alle ore 17.30 con Julia Borretti della compagnia Matutateatro, seguito da un laboratorio creativo dedicato al tema della pace.

Alle ore 19 il Teatro Luigi Pistilli ospiterà “Officina Prometeo”, spettacolo vincitore del Premio In-box Verde 2025, di e con Francesco Picciotti, prodotto da Florian Metateatro. Sulla scena un burattinaio-narratore-artigiano dà voce a tutti i protagonisti del racconto con marionette e oggetti di scena creati combinando oggetti di uso comune: caffettiere e mestoli, abat-jour e pezzi di legno che rappresentano le divinità, l’umanità e le altre bestie create da Prometeo per popolare il mondo.

Alle ore 21 appuntamento in piazza Sant’Oliva con “Se chiudi gli occhi”, uno spettacolo proposto da Giallo Mare Minimal Teatro, con Vania Pucci e illustrazioni dal vivo di Ines Cattabriga. Lo spettacolo prende spunto da VOLTA LA PAGINA di M. L. Giralda e N. Bertelle. Per amplificare le visioni del libro sulla scena si utilizza la videoripresa e videoproiezione di un’artista visiva che, simmetricamente allo svolgersi dell’azione scenica, disegna, in tempo reale, su un tablet. Una tecnica che consente all’interprete di mettersi in relazione con una scenografia in continua mutazione in cui si muovano i piccoli personaggi della storia.

Il festival proseguirà poi a Norma dal 26 al 28 agosto e a Sezze dal 29 al 31 agosto.

Puntini Fest è realizzato con il sostegno del FNSV (Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo) del Ministero della Cultura e nell’ambito dell’iniziativa Officina Culturale dei Monti Lepini della Regione Lazio, con la partecipazione dei Comuni ospitanti.