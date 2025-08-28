Scarichi abusivi al Parco Nazionale del Circeo: sostanze oleose abbandonate lungo i sentieri

Un nuovo grido di denuncia e di rabbia per il degrado ambientale che colpisce il Parco Nazionale del Circeo. A lanciarlo, con un post sui social, questa volta è Alberto Antonio Dandolo, titolare di Eco House San Michele e da anni impegnato nella promozione del turismo attivo e sostenibile nel territorio pontino.

Dandolo segnala la presenza di uno scarico abusivo di grandi dimensioni, composto da sostanze oleose e rifiuti, in un’area interna del Parco, lungo i sentieri che collegano i laghi. Non si tratta delle zone di facile accesso ai visitatori, ma di percorsi meno battuti, fondamentali per ciclo-viaggiatori e appassionati di escursionismo. Secondo quanto denunciato, i materiali inquinanti giacciono da oltre 48 ore sotto il sole, in un punto delicato perché attraversato da canali di scolo e irrigazione, con il rischio concreto che possano contaminare l’ambiente circostante.

“Capiremo solo nei prossimi giorni – dice nel video – l’entità del danno e dell’impatto ambientale che stanno provocando”. Da qui l’appello diretto alle istituzioni affinché intervengano con urgenza per rimuovere i rifiuti e mettere in sicurezza l’area, ma anche alla cittadinanza, chiamata a segnalare eventuali movimenti sospetti e a collaborare con le forze dell’ordine. “Facciamo appello al senso civico di ognuno – aggiunge Dandolo – e invitiamo a contattare i Carabinieri della Forestale del Lago di Fogliano qualora ci fossero informazioni utili”.

Il video di denuncia