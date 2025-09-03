Pregiudicato di Latina trovato in possesso di pistole e droga: arrestato

CISTERNA – Lo cercavano per notificargli alcuni atti, lo hanno trovato a Cisterna e arrestato un uomo di Latina trovato in possesso di tre pistole scacciacani modificate, munizionamento e droga. Era stato riconosciuto dai poliziotti di Cisterna che lo hanno fermato decidendo di approfondire i controlli estendendoli anche a una pertinenza dell’abitazione in cui l’uomo si trovava. Lì sono state trovate tre pistole scacciacani modificate e trasformate in armi da sparo vere e proprie. Nel locale gli agenti hanno trovato anche alcune munizioni, mentre nell’autovettura condotta dall’uomo, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina.

L’uomo, era già stato arrestato in passato per fatti analoghi, per i quali aveva scontato una pena agli arresti domiciliari recentemente terminata, ed era già destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Latina nel 2024.

Tenuto conto di quanto emerso e verificata la possibile potenzialità offensiva delle armi clandestine rinvenute, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi da sparo clandestine e munizionamento, alterazione di pistole e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Su disposizione del P.M. a seguito degli accertamenti di rito è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.