Aumento di capitale di Acqualatina, nuove critiche

LATINA – Non si fermano le critiche alla richiesta di un aumento di capitale da 30 milioni di euro da parte del CdA di Acqualatina, già affrontato in una riunione informale dei sindaci convocata nei giorni scorsi dal Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, con i Comuni divisi sul da farsi di fronte alla richiesta del socio privato Italgas. Il consigliere comunale Damiano Coletta, già sindaco del capoluogo e oggi nel gruppo Latina Bene Comune, parla di «operazione paradossale».

«La dispersione idrica – scrive in una nota – sfiora il 70%, uno dei valori peggiori in Italia, eppure gli investimenti per ridurre le perdite non sono stati fatti. Nel frattempo, dal 2003 a oggi, le bollette sono aumentate del 90%. Ora si chiede ai Comuni di ripianare i conti: è inaccettabile» e spiega che “il valore complessivo di Acqualatina è stimato in circa 23 milioni di euro. Il 49% detenuto dal socio privato vale quindi all’incirca 11 milioni. Con quella cifra i Comuni potrebbero acquistare l’intero pacchetto di quote private e riportare il servizio in mano pubblica. Invece, con i 30 milioni richiesti per la ricapitalizzazione, si finirebbe per immettere nelle casse della società una somma quasi tripla rispetto al valore delle quote, regalando di fatto risorse pubbliche a un privato che già chiude i bilanci in utile».

Acqualatina – lo ricordiamo – gestisce il servizio idrico di 38 Comuni di cui 32 in provincia di Latina, a cui si aggiungono Anzio e Nettuno a Roma e quattro nel Frusinate. Latina, detenendo il 10% delle quote, in questa operazione dovrebbe conferire 3 milioni di euro.

Ricapitolando gli interventi che hanno preceduto quello odierno, alla fine di agosto, la sindaca Matilde Celentano, all’indomani della convocazione dell’assemblea dei sindaci da parte della società, aveva reso chiara la sua posizione: “La priorità è salvare la società e garantire i servizi, ma Latina non è l’unico azionista di Acqualatina. Le decisioni che riguardano la società devono essere condivise e discusse all’interno di una cornice globale di confronto tra tutti i Comuni soci, i quali, tra l’altro, includono anche realtà della provincia di Frosinone e della provincia di Roma”.

Per il Gruppo Territoriale del M5S di Latina “è necessario fare chiarezza. Non si tratta di opporsi agli investimenti, ma di difendere i cittadini e garantire trasparenza. Prima di approvare un aumento di capitale da 30 milioni di euro, bisogna sapere se queste risorse serviranno davvero a migliorare il servizio o se andranno a coprire le inefficienze del passato”.

Il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo aveva sottolineato come “ai Comuni soci viene chiesto di attingere le somme dai bilanci comunali, cioè dalle risorse dei cittadini” e che la richiesta è stata “avanzata in modo a dir poco anomalo, senza la trasmissione della documentazione necessaria a motivare l’esborso e a spiegare come sia stata calcolata tale cifra”. “Come abbiamo più volte ribadito – aggiunge Sarubbo – , servono iniezioni di finanza pubblica regionale e nazionale per garantire investimenti e manutenzione delle reti. Il modello di gestione non può reggersi solo su una bollettazione esorbitante, cioè sul “dissanguamento” di famiglie e imprese, costrette a pagare tre volte: i propri consumi, l’evasione altrui e la dispersione idrica”.