Caretta Caretta, Legambiente Terracina: “Dall’ultima schiusa 68 piccole tartarughe”

TERRACINA – Chiusura in bellezza a Terracina per la stagione delle “caretta caretta”: dall’ultimo nido sono uscite 68 piccoli di tartaruga marina sulle 77 uova che erano state traslocate sulla spiaggia di Capratratica per essere messe in sicurezza. Ora tutte hanno preso il mare. La notizia arriva dal circolo locale di Legambiente con i suoi Tartawatchers divenuti parte integrante dello staff di Tartalazio. La stagione era iniziata con un monitoraggio costante del litorale a partire da giugno, il nido era stato deposto il 13 luglio, la schiusa è cominciata la notte di venerdì 5 settembre, fino all’ultimo piccolo esemplare uscito durante le fasi di escavazione del 12 settembre.

“Siamo anche molto soddisfatti della ampia partecipazione agli eventi estivi di sensibilizzazione della nostra rassegna TARTA EVENTI sull’importanza della tutela di questa specie ma anche della sensibilità mostrata dalla Amministrazione comunale nel voler promulgare una ordinanza per la tutela di questi animali e della loro delicata riproduzione sulle nostre spiagge. Siamo

poi particolarmente soddisfatti della tappa a Terracina del Tarta Beach Tour di Legambiente, organizzata insieme alla ASD “Le orme di Jack”, Protezione Civile Comunale e Comune di Terracina, curata dalla nostra referente Legambiente Terracina Animalhelp Stefania Curati che ha avuto un importante successo di pubblico. Ringraziamo Legambiente nazionale nella persona di Stefano Di Marco, coordinatore del progetto Life Turtlenest e tutto il suo staff, per aver sempre compreso le nostre esigenze e accolto le nostre proposte e TartaLazio, nella persona di Luca Marini e Nicola Marrone e tutto lo staff per aver curato tutte le delicate fasi di traslocazione e di escavazione e coordinato i nostri monitoraggi e i nostri turni di sorveglianza dei nidi. Questa stagione 2025 è la migliore dopo la straordinaria e indimenticabile stagione del 2021 quando ci furono ben 3 nidi a Terracina per un totale di 117 piccole caretta caretta che hanno preso il largo dalle nostre coste. Ci

auguriamo che il prossimo anno ci saranno altri nidi a Terracina e che essi possano rimanere sul nostro litorale, con la maggior tutela garantita dalla Ordinanza Sindacale e dal nuovo Regolamento sulla Tutela degli Animali che si sta definendo in questi giorni”, dichiarano Anna Giannetti, Presidente del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano” e tutti i Tartawatchers Legambiente di Terracina.