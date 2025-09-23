Cisterna Volley, domani il test contro Catania

Dopo la domenica di riposo concessa da coach Morato, il Cisterna Volley è tornato ad allenarsi oggi con una doppia seduta divisa tra palestra e campo. Mercoledì 24 settembre (ore 19) è in programma il terzo test della stagione, l’avversario sarà “Lo Sviluppo Sud Catania”, si gioca al Palazzetto di Cisterna. L’allenamento congiunto giocato sabato scorso contro Perugia, il secondo a distanza di sette giorni contro gli umbri, ha evidenziato la “crescita della squadra”, come sottolineato da Morato a fine partita, ma allo stesso tempo ha mostrato anche difetti che vanno eliminati.

In vista della gara contro Catania, ha parlato Daniele Mazzone, alla sue terza stagione con Cisterna.

“Le due partite giocate contro Perugia hanno detto che dobbiamo migliorare tanto nell’approccio, nell’attenzione, e anche a livello caratteriale nel senso di abituarci a superare velocemente i momenti di difficoltà. La reazione alle negatività in uno sport come il nostro, nel corso di una partita, è fondamentale. Considerando la forma fisica attuale, ancora non al meglio, ci può stare qualche passaggio a vuoto, ma non deve rappresentare un alibi. Dal punto di vista tecnico-tattico sicuramente dobbiamo crescere in battuta, così come in ricezione. Ma tra la prima e la seconda gara contro Perugia, qualcosa è già cambiato; abbiamo fatto passi in avanti, al Pala Barton avevamo subito un’infinità di muri, a Cisterna è stato diverso. Sinceramente non vedo l’ora che arrivino i nazionali in modo da poter lavorare finalmente al completo – ha aggiunto il centrale piemontese – Allora sì che capiremo veramente di che pasta siamo fatti. Il mese che ci divide dall’inizio del campionato ci permetterà di aumentare la coesione in campo. La sfida di mercoledì contro Catania ci servirà per proseguire la marcia di avvicinamento al campionato. La cosa che voglio rimarcare è la grande umanità di questa squadra: c’è tanta voglia di lavorare, di crescere, nessuno si tira mai indietro, c’è tanta costanza, i giovani si mettono a disposizione. Tutto questo rappresenta una base importantissima per costruire qualcosa di importante”.