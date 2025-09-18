Cisterna, stop alla sosta a pagamento, Mantini: “Ora dialogo per trovare le soluzioni migliori”

CISTERNA – La sosta delle auto sul territorio comunale di Cisterna, a partire da domani, venerdì 19 settembre, sarà libera e gratuita. Lo ha deciso la Giunta con una delibera che formalizza la volontà di “rivedere l’attuale regolamentazione dei parcheggi a pagamento al fine di renderla più efficiente, equa e rispondente alle reali esigenze della comunità”. L’occasione per avviare questo percorso è la scadenza del contratto con il gestore dei parcometri.

L’amministrazione ritiene opportuno, in questa fase, iniziare un percorso di dialogo e di confronto costruttivo con tutti i portatori di interesse al fine di raccogliere proposte e suggerimenti per la redazione del nuovo regolamento della sosta. Sarà quindi avviato un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori interessati: le associazioni di categoria di commercianti e artigiani; i comitati di quartiere; le associazioni di cittadini; i rappresentanti del trasporto pubblico locale e tutti gli altri soggetti considerati rilevanti e portatori di contributi utili al dibattito.

L’obiettivo fissato è quello di mettere insieme le indicazioni emerse e poi utilizzarle per la predisposizione di uno strumento per la gestione del servizio dei parcheggi, siano essi a pagamento oppure liberi, completamente rinnovato. Il tavolo di confronto contribuirà a definire un nuovo assetto della sosta che “tenga conto delle diverse esigenze, promuova la mobilità sostenibile e garantisca un’equa distribuzione degli spazi destinati ai parcheggi”.

«Abbiamo ritenuto necessario – spiegano il sindaco Valentino Mantini, l’assessore all’urbanistica Andrea Santilli e il delegato alla Polizia locale Elio Sarracino – rivedere la dotazione e la collocazione dei posti auto, a pagamento e non, alla luce della attuale riprogrammazione urbanistica che sta interessando numerose aree della città. In coincidenza con questa fase che è destinata a cambiare il volto e anche la mobilità della città anche il sistema della sosta ha bisogno di una rivisitazione coerente sia con le esigenze di associazioni, categorie e cittadini che con la nuova veste della città».