Varato il nuovo ponte sulla Ninfina II tra Latina e Cisterna: conto alla rovescia per la riapertura

LATINA – E’ stata varata questa mattina la struttura in acciaio corten del nuovo ponte al confine tra i comuni di Latina e Cisterna di Latina, al km 11+200 della Strada Provinciale Ninfina II. Nella stessa giornata, è iniziata la successiva fase di posa delle lastre prefabbricate in cemento armato (predalles) per la realizzazione dell’impalcato che ospiterà la nuova sede stradale. Nei prossimi giorni si procederà con la posa dell’armatura e il getto della soletta in calcestruzzo. La fine dei lavori è prevista entro il mese di ottobre, poi si procederà al collaudo, quindi alla riapertura totale al traffico veicolare chiuso da anni. Tra le opere in corso anche la posa definitiva della condotta idrica sui nuovi rilevati stradali.

“Il completamento del varo rappresenta una tappa strategica verso la riapertura di una delle arterie fondamentali per la mobilità dell’area nord della provincia. Un’opera attesa e necessaria, che dimostra l’efficacia della programmazione degli interventi pubblici e la capacità dell’Ente di rispondere con prontezza alle esigenze del territorio, anche di fronte a imprevisti importanti come quelli verificatisi in corso d’opera”, ha commentato il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli.

Un percorso a ostacoli, il primo dei quali, era stato la sospensione forzata dei lavori dopo il rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante la demolizione del vecchio ponte, quindi la necessità di intervenire sulla condotta idrica per garantirne la funzionalità in tutte le fasi operative, attraverso l’installazione prima di una linea provvisoria e successivamente di quella definitiva.

L’opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022–2024 della Provincia di Latina – Settore Viabilità e Trasporti per un importo complessivo di lavori appaltati pari a 819.424,47 euro oltre IVA.