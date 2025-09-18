Quinta bomba in dieci giorni a Latina, la sindaca scrive a Piantedosi e Rocca: “Chiediamo aiuto”



















LATINA – Tre attentati esplosivi alle Gescal, una bomba in Via Darsena e una stanotte in Viale Nervi. Cinque bombe in poco più di dieci giorni, per l’esattezza quattro ordigni che sarebbero una sorta di “botta e risposta” tra gruppi criminali per il controllo del traffico di droga e una molotov lanciata in un condominio forse per intimidire alcuni residenti: un bilancio pesantissimo per Latina. Gli investigatori di polizia e carabinieri intanto stringono il cerchio intorno ai responsabili.

L’ultima esplosione nelle scorse ore, intorno all’1,30 della notte ha causato danni ingenti all’ingresso dell’edificio dove sono crollate porzioni di solaio, ma non ci sono stati feriti. Incendiate anche due auto, una Toyota Corolla e un furgone Fiat Fiorino.

La sindaca Matilde Celentano è tornata a parlare di quanto sta accadendo, a latere del consiglio comunale di oggi: “Un’escalation che lascia sgomenta tutta la città, in primis me. Ho fiducia negli investigatori, ma non siamo rimasti con le mani in mano: ho scritto personalmente al Ministro Piantedosi e al Presidente Rocca per chiedere aiuto. Questi episodi non ci rappresentano, Latina non è questa”, ha detto al microfono di Antonella Melito.

Celentano parla di fatto “gravissimo e inaccettabile” e rende noto di aver parlato con il presidente di Ater Latina “che mi ha confermato l’avvio dei lavori di ripristino delle strutture danneggiate nella palazzina di via Guido Rossa. Ho in programma incontri con i residenti dei quartieri colpiti, insieme alle forze politiche di maggioranza e opposizione, per portare la solidarietà e la vicinanza dell’amministrazione comunale. Davanti a simili atti criminali, non ci possono essere divisioni: è il momento dell’unità, della responsabilità e della fermezza”, si legge in una nota.

Dopo l’intervento della squadra Mobile che ha avviato le indagini e della Scientifica che ha svolto i rilievi, si è tenuto un sopralluogo dell’Ater per una prima stima dei danni.