Disagi al traffico per maltempo: Pontina bloccata

Mattinata difficile per gli automobilisti lungo la Pontina, dove il traffico è completamente paralizzato a causa di un forte allagamento che interessa entrambi i sensi di marcia. A complicare ulteriormente la situazione, un incidente avvenuto in direzione Roma all’altezza di Castel Romano. Le code iniziano già a partire da Pomezia e la circolazione risulta bloccata in più tratti, con pesanti disagi per i pendolari e per chi si sta spostando verso la Capitale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e i soccorsi. La raccomandazione per chi deve mettersi in viaggio è di prestare massima prudenza e, se possibile, valutare percorsi alternativi.