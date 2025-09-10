Cisterna, scoperta coltivazione di marijuana: un arresto della Polizia di Stato

Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta dalla Polizia di Stato a Cisterna di Latina, dove un uomo del 1965, già con precedenti specifici in materia di droga, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione illegale di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Cisterna, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio, hanno individuato un terreno riconducibile all’indagato sul quale erano coltivate oltre 100 piante di marijuana alte circa un metro e settanta. Le piante erano nascoste sotto un telo scuro, probabilmente per eludere i controlli dall’alto.

Le indagini, supportate anche da verifiche aeree, hanno permesso di raccogliere indizi concreti sull’attività illecita. La successiva perquisizione dell’abitazione ha portato al sequestro di circa 3,9 chili di marijuana già essiccata e confezionata, oltre a un intero piano della casa adibito all’essiccazione e a materiale per il confezionamento e la pesatura.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa della convalida da parte dell’Autorità giudiziaria. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e vige la presunzione di innocenza. L’operazione, sottolinea la Polizia di Stato, rientra nel costante monitoraggio di soggetti già noti per reati di droga e conferma l’impegno degli investigatori nel contrasto al traffico di stupefacenti sul territorio.