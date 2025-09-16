Duplice femminicidio di Cisterna, rinviata al 29 settembre la sentenza per Christian Sodano

LATINA – Slitta al 29 settembre la sentenza del processo a Christian Sodano, il finanziere reo confesso del duplice femminicidio di Cisterna avvenuto il 13 marzo dello scorso anno quanto il giovane militare sparò a bruciapelo con la pistola d’ordinanza alla mamma e alla sorella della sua fidanzata, perché lei lo stava lasciando. Per Nicoletta Zomparelli e Reneé Amato non ci fu scampo.

Oggi ha parlato la pubblica accusa con i pm Valerio De Luca e Marina Marra che hanno chiesto l’ergastolo. Quindi le lunghe arringhe della difesa. A quel punto i giudici della Corte D’Assise di Latina hanno deciso di rinviare. Dunque, fra due lunedì ci saranno le repliche, poi la Corte presieduta dal giudice Gianluca Soana si ritirerà in camera di consiglio per la decisione finale.