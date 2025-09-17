Latina, scossa di terremoto di magnitudo 3,2 con epicentro in Fosso delle Congiunte

LATINA – Latina è stata svegliata da una scossa di terremoto avvertita distintamente dalla popolazione, classificata di magnitudo 3.2. E’ stata registrata dai sismografi 4 km a est del capoluogo.

Il movimento tellurico, intorno alle 4,10 di questa mattina, era stato inizialmente stimato dall”Ingv di magnitudo tra 3.2 e 3.7, poi abbassato al livello inferiore del range. E’ stato localizzato a 8 km di profondità tra Via Congiunte e via di Santa Fecitola precisamente nell’area di Fosso delle Congiunte, il canale che corre tra le due strade.

Tante le segnalazioni al 112 da parte dei cittadini per il terremoto durato intorno ai 4 secondi. In alcune abitazioni segnalati anche scricchiolii e un rumore che ha preceduto il terremoto. Un’intesa attività partita immediatamente sui social ha confermato che la scossa è stata avvertita in tutte le zone della città e anche oltre i confini del capoluogo.

L’ultima avvertita a latina è recente. Di intensità più bassa rispetto a quella di oggi, era stata registrata a Tor Tre Ponti il 18 agosto con magnitudo 2.7. Ma, tornando indietro nel tempo, è stato a partire dal 2011 che sul territorio di Latina – classificato Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti – sono cominciate le scosse di terremoto. Da luglio di quell’anno al marzo successivo se ne erano registrate 12, un fatto che aveva spinto l’Ingv a avviare uno studio installando un sismografo nella zona di Pantani d’Inferno dove l’apparecchio si trova tutt’ora. La scossa più intensa della serie iniziata ormai 14 anni fa, si era registrata a febbraio del 2012 di intensità 3.8.