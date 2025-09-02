Giustizia per Federico Salvagni, la manifestazione davanti al Tribunale del Riesame di Roma

Una manifestazione pacifica e autorizzata si terrà venerdì 5 settembre davanti al Tribunale del Riesame di Roma, in piazzale Clodio, in occasione dell’udienza per la richiesta di scarcerazione di Gioacchino Sacco, l’automobilista di 49 anni arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso dopo l’investimento costato la vita al 16enne Federico Salvagni, la notte di Ferragosto.

L’iniziativa è stata organizzata dal padre del ragazzo, Franco Salvagni, che ha rivolto un appello alla partecipazione: “Vogliamo far arrivare ai giudici che l’opinione pubblica conta e chi uccide deve essere punito con il carcere”:

Il raduno è fissato alle ore 7:00 a Piazzale del Mercato a Latina, da dove partiranno i pullman messi a disposizione per raggiungere la Capitale. La manifestazione terminerà intorno alle 13:00, con il rientro in città. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione entro giovedì mattina al numero: 3464375965.

L’incidente era avvenuto lungo la strada che dal fiume Sisto collega Terracina a San Felice Circeo. Federico camminava insieme al fratello gemello e a un amico quando il gruppo fu travolto dall’auto guidata da Sacco. Il 49enne di Aquino venne rintracciato e fermato dai carabinieri poche ore dopo. Da allora si trova in carcere, in attesa della decisione dei giudici sull’istanza presentata dal suo legale.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Latina e dei comuni del litorale, lasciando un segno di dolore e indignazione. Ora la parola passa al Tribunale del Riesame, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura.