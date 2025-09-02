Polizia di Stato a lavoro per il contrasto alla criminalità: misure nei confronti di soggetti pericolosi a Terracina e Ventotene

La Questura di Latina intensifica l’attività di prevenzione e contrasto delle condotte illecite sul territorio provinciale, con una serie di misure nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

A Terracina, un cittadino tunisino del 1985 è stato colpito da un provvedimento di DASPO urbano della durata di tre anni dopo essere stato coinvolto in una rissa particolarmente violenta avvenuta all’esterno di un negozio di alimentari. Durante l’episodio, che ha visto la partecipazione di altri due cittadini stranieri, sono state utilizzate bottiglie di vetro rotte e si è ricorsi a calci e pugni, suscitando forte allarme sociale. I due partecipanti irregolari sul territorio nazionale sono stati espulsi, mentre per il cittadino in regola è scattato il divieto di accesso.

Un’altra misura è stata adottata a Ventotene, dove tre lavoratori stagionali sono stati coinvolti in una lite degenerata in rissa, con uno di loro che ha persino impugnato un martello. Grazie al tempestivo intervento della Guardia di Finanza l’episodio è stato sedato, e per i tre uomini è stato disposto un DASPO urbano della durata di due anni, che vieta l’accesso alle aree limitrofe al luogo dei fatti.

Questi provvedimenti si inseriscono in un quadro più ampio di rafforzamento delle attività di prevenzione, come sottolinea la Questura, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza urbana e scoraggiare episodi di violenza o turbativa dell’ordine pubblico.

Dall’inizio dell’anno, l’attività della Divisione Anticrimine ha portato a risultati rilevanti: 90 avvisi orali, 73 provvedimenti di divieto di ritorno, 37 DACUR, 55 DASPO sportivi e 114 ammonimenti per la tutela delle vittime vulnerabili. Un lavoro quotidiano svolto in sinergia con le altre articolazioni della Polizia di Stato e con il supporto delle segnalazioni provenienti dalle forze dell’ordine presenti sul territorio.