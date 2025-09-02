Latina, attivate nuove telecamere di videosorveglianza nel centro storico

Cinque nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate e attivate nella notte nel centro storico di Latina. L’intervento era stato annunciato dal sindaco Matilde Celentano durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e rappresenta il primo passo di un più ampio piano di monitoraggio della città.

I nuovi dispositivi comunali si trovano nell’area dell’isola pedonale: due all’ingresso di corso della Repubblica, una orientata verso piazza del Popolo e l’altra verso l’interno, una terza sul lato opposto dello stesso corso e le ultime due in via Eugenio di Savoia e in via Pio VI.

“Si tratta di un impegno mantenuto in favore della sicurezza urbana – ha dichiarato la sindaca Celentano –. L’obiettivo è duplice: garantire maggior tutela a cittadini e commercianti e proteggere i nuovi arredi urbani da possibili atti vandalici. Le telecamere rappresentano un deterrente e sono uno strumento utile per le forze dell’ordine”.

La prima cittadina ha inoltre annunciato l’arrivo di altri dispositivi nelle prossime settimane, in punti strategici come piazza del Popolo, piazza del Quadrato, Parco Falcone e Borsellino, via Don Morosini e Villaggio Trieste.

Anche l’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio ha sottolineato l’importanza della nuova rete di videosorveglianza, collegandola ai lavori di riqualificazione dell’isola pedonale, ormai in dirittura d’arrivo. “Mancano solo i collegamenti elettrici per l’illuminazione e le mappe tattili per ipovedenti – ha spiegato –. Purtroppo, durante il cantiere, l’area è stata più volte colpita da atti vandalici, come la distruzione di un totem informativo in marmo sabato scorso. Ci auguriamo che con le nuove telecamere episodi del genere non si ripetano e che i cittadini possano vivere al meglio il centro cittadino”.