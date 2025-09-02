ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

San Felice Circeo è Spiga Verde per la prima volta

La sindaca Di Cosimo: "Certifica il nostro impegno costante alla qualità ambientale"

SAN FELICE CIRCEO –  Per la prima, il Comune di San Felice Circeo ottiene la Spiga Verde, il riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) ai Comuni rurali che si distinguono per l’adozione di politiche di sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle pratiche agricole virtuose e la tutela del paesaggio e dell’ambiente. La consegna è avvenuta oggi a Roma  nella sede del CNR.

«Questo riconoscimento – ha dichiarato la Sindaca Monia Di Cosimo – è il frutto di un lavoro corale che ha coinvolto l’Amministrazione, gli uffici comunali, le aziende agricole e l’intera cittadinanza. Ringrazio, inoltre, Giovanni Aquino per la preziosa collaborazione che ha portato al raggiungimento di questo importante risultato. La Spiga Verde certifica l’impegno costante che abbiamo dedicato alla qualità ambientale, alla cura del territorio e al sostegno concreto alle produzioni locali. È un risultato che ci onora e che ci stimola a proseguire su questa strada, rafforzando le politiche di sviluppo sostenibile e favorendo una sinergia sempre più forte tra agricoltura, ambiente e turismo sostenibile.»

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Vice Sindaco Luigi Di Somma, titolare della delega all’Agricoltura, che ha sottolineato il valore strategico del risultato: «La Spiga Verde è un riconoscimento che premia la nostra agricoltura e le buone pratiche che, in questi anni, abbiamo promosso e sostenuto. È la conferma che la qualità delle produzioni, la tutela del paesaggio rurale, la promozione di modelli innovativi e sostenibili non sono solo obiettivi, ma strumenti concreti di crescita per il nostro territorio».

