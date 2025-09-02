Latina, la Caritas organizza una raccolta di viveri a San Marco

LATINA – Domenica 7 settembre i volontari del gruppo di volontariato della Caritas parrocchiale di San Marco a Latina, organizzano una raccolta di viveri per sostenere le persone più bisognose nell’alimentazione. Servono: biscotti, pasta, riso, scatolame e olio.
“Grazie al vostro contributo – è l’appello – potremmo aiutare le numerose famiglie seguite dalla nostra parrocchia”.
I viveri possono essere portati prima o dopo le Sante Messe di domenica, ma anche in settimana per chi fosse impossibilitato a farlo nel giorno festivo, depositandoli nei grandi cesti che si trovano all’ingresso della chiesa.