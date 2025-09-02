ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

7 settembre

Latina, la Caritas organizza una raccolta di viveri a San Marco

Servono: biscotti, pasta, riso, scatolame e olio

LATINA – Domenica 7 settembre i volontari del gruppo di volontariato della Caritas parrocchiale di San Marco a Latina, organizzano una raccolta di viveri per sostenere le persone più bisognose nell’alimentazione. Servono: biscotti, pasta, riso, scatolame e olio.

“Grazie al vostro contributo  – è l’appello – potremmo aiutare le numerose famiglie seguite dalla nostra parrocchia”.

I viveri possono essere portati prima o dopo le Sante Messe di domenica, ma anche in settimana per chi fosse impossibilitato a farlo nel giorno festivo, depositandoli nei grandi cesti che si trovano all’ingresso della chiesa.

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto