ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

calcio

Due rinforzi per il Latina Calcio: arrivano Parigi e Hergheligiu

Un bomber e un centrocampista per il gruppo nerazzurro

LATINA – Arrivano due rinforzi per il Latina Calcio 1932: sono Giacomo Parigi, attaccante 29enne, reduce da una stagione eccellente con il Rimini 123 presenze in Serie C, vestirà la maglia numero 97. Arriva con acquisto a titolo oneroso. “Un bomber vero, un leader offensivo, un colpo di fine mercato, per infiammare la piazza nerazzurra”, dicono dal club nerazzurro ancora scosso dalla pesantissima sconfitta di sabato a Trapani.

A  Latina arriva anche in prestito dall’Union Brescia il centrocampista Denis Hergheligiu, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, vanta oltre 130 presenze con la maglia della Feralpisalò, con cui ha conquistato una storica promozione in Serie B.

Per due giocatori che arrivano uno lascia: il club nerazzurro ha infatti annunciato anche la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Riccardo Improta.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto