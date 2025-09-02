Due rinforzi per il Latina Calcio: arrivano Parigi e Hergheligiu

LATINA – Arrivano due rinforzi per il Latina Calcio 1932: sono Giacomo Parigi, attaccante 29enne, reduce da una stagione eccellente con il Rimini 123 presenze in Serie C, vestirà la maglia numero 97. Arriva con acquisto a titolo oneroso. “Un bomber vero, un leader offensivo, un colpo di fine mercato, per infiammare la piazza nerazzurra”, dicono dal club nerazzurro ancora scosso dalla pesantissima sconfitta di sabato a Trapani.
A Latina arriva anche in prestito dall’Union Brescia il centrocampista Denis Hergheligiu, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, vanta oltre 130 presenze con la maglia della Feralpisalò, con cui ha conquistato una storica promozione in Serie B.
Per due giocatori che arrivano uno lascia: il club nerazzurro ha infatti annunciato anche la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Riccardo Improta.