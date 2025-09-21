Latina – Monopoli: 0-1. Mister Bruno “Non meritavamo di vincere, ma neanche di perdere”

“Non abbiamo saputo sfruttare la superiorità numerica, ma non meritavamo di perdere”, sono state le parole di Mister Bruno a fine partita contro il monopoli che a pochi minuti dalla fine ha subito il gol della sconfitta. Una gara equilibrata, va detto, gli ospiti ben strutturati, non hanno sentito l’inferiorità numerica, mentre i nerazzurri hanno provato a conquistare la vittoria senza riuscire ad avere la meglio e poco prima del fischio finale è arrivato l’amaro gol. Quella di ieri è la terza sconfitta in campionato per il Latina in 5 giocate. La partita si è aperta con un minuto si silenzio per commemorare la scomparsa del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso