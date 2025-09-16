Benedetta racconta “Fiori di Vetro”: «Così trasformo la fragilità delle relazioni in musica»































LATINA – La giovane artista pontina Benedetta si racconta a Radio Immagine e presenta il suo primo singolo Fiori di Vetro, un brano che unisce sonorità pop e R&B e che rappresenta il punto d’arrivo di un percorso musicale iniziato fin da bambina.

«Il mio amore per la musica nasce con me» spiega Benedetta. «Fin da piccola cantavo e ballavo per casa, così i miei genitori mi hanno iscritta a corsi di danza e canto. La danza ha accompagnato tutta la mia crescita e il mio primo approccio musicale è stato attraverso il musical. Col tempo ho sperimentato diversi generi fino a trovare quelli che più mi rappresentano».

Tra le influenze più forti ci sono i grandi artisti della scena internazionale, soprattutto americana. «Amo Justin Timberlake, l’ho visto in concerto quest’anno e mi ha colpito tantissimo per l’energia e il coinvolgimento» racconta.

“Fiori di Vetro”, tra forza e fragilità

Il singolo, realizzato insieme a I Music Room di Roma e con il supporto dell’insegnante Ivana Pellicano, è uscito il 1° agosto su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale disponibile su YouTube.

«È nato un po’ per caso» dice Benedetta. «Sentivo il bisogno di creare musica nuova, un brano cucito su di me, sulla mia vocalità e personalità. Fiori di Vetro è una metafora delle relazioni: spesso ci mostriamo forti, ma la vera forza è saper ammettere le fragilità. Le relazioni sono come fiori di vetro: se curate possono sbocciare, altrimenti rischiano di frantumarsi».

L’emozione nell’ascoltare per la prima volta il brano completo è stata unica: «Ho seguito il pezzo passo dopo passo, ma sentirlo ultimato è stato speciale. Vedere come tanti piccoli pezzi – note, parole, arrangiamenti – si fondono in tre minuti di musica è stato davvero appagante».

Casa Sanremo e i sogni futuri

A febbraio 2025 Benedetta ha presentato Fiori di Vetro dal vivo a Casa Sanremo, un’esperienza che ricorda con grande entusiasmo: «È stato emozionante cantare un mio brano per la prima volta, e non una cover. L’atmosfera magica del Festival rende tutto indimenticabile».

Oltre alla musica, Benedetta porta avanti gli studi universitari: è infatti all’ultimo anno della magistrale in Comunicazione e Marketing alla Sapienza di Roma. Ma i suoi obiettivi sono chiari: «Il mio sogno più grande è diventare cantante e, un giorno, calcare il palco del Festival di Sanremo. So che serve tanto impegno, ma voglio provarci fino in fondo».

Ascolta l’intervista integrale

https://www.radioluna.it/news/wp-content/uploads/2025/09/benedetta.mp3

Dove seguirla

Fiori di Vetro è disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali. Benedetta è attiva anche su Instagram come @benedettaschiavon.