“Settimana Europea dello Sport, domenica il preludio, poi si entra nel vivo”

LATINA – La Settimana Europea dello Sport in programma a Latina dal 23 al 30 settembre sarà anticipata domenica 21 settembre da tre eventi sportivi: oltre alla VI edizione del Palio dei Borghi (il via alle 18 da Piazza del Popolo), domani è Roller Day in tutta Italia, giornata dedicata alla promozione degli sport rotellistici e si terrà al Lido di Latina anche la gara di Triathlon intitolata a Federico Salvagni. Un preludio alla manifestazione di promozione dell’attività sportiva che aprirà ufficialmente il 23 settembre in Piazza del Popolo con iniziative diffuse in tutta la città.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato che invita i cittadini a partecipare alle attività organizzate dal Comune in collaborazione oltre 60 associazioni sportive.