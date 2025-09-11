Maltempo a Roccagorga, la sindaca Amici: “Chiesto lo stato di calamità naturale”

Una giornata di emergenza per Roccagorga, colpita da piogge torrenziali che hanno provocato allagamenti, smottamenti e frane lungo le principali strade del territorio. Dall’alba sono al lavoro le due squadre di Protezione civile comunale e i volontari dei Lupi dei Lepini, affiancati dalle ditte con mezzi movimento terra, per ripristinare sicurezza e viabilità.

«Il nostro territorio è stato aggredito da una furia naturale che ha messo in ginocchio la comunità – ha dichiarato la sindaca Carla Amici – Le immagini delle strade allagate e invase da fango, detriti e alberi caduti mostrano chiaramente la gravità della situazione. Per questo chiediamo l’immediata dichiarazione di stato di calamità naturale, indispensabile per arginare il dissesto idrogeologico».

Sul posto anche una squadra di pronto intervento di Acqualatina, chiamata ad affrontare criticità legate al collettore principale che raccoglie le acque del paese. «Il collettore necessita di un intervento urgente e indifferibile – ha sottolineato Amici – Deve essere rifatto con una capienza adeguata, non possiamo più aspettare».

La sindaca ha ringraziato i volontari, i tecnici comunali e le imprese private che, nonostante la pioggia incessante, hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza le strade e liberarle dal fango.