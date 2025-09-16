“Non chiamatelo amore”: una serata a Latina contro il femminicidio

Un evento per non dimenticare e per ribadire che il femminicidio non può essere confuso con l’amore. Si terrà a Latina, il prossimo 25 settembre, la serata “Non chiamatelo amore”, in memoria di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, giovane donna uccisa lo scorso marzo dal compagno.

L’iniziativa, promossa dallo studio legale Indago, coinvolge professionisti e istituzioni e si svolgerà al Ristorante Calamare, in via Isonzo. Un appuntamento che unisce testimonianza, riflessione e vicinanza concreta, con l’obiettivo di far emergere la voce di chi non c’è più e di sensibilizzare contro la violenza di genere.

Durante la serata interverranno la criminologa Gabriella Marano, la psicoterapeuta Oriana Volpicelli e l’avvocata Giuliana Marano che affronteranno il tema della violenza sulle donne, offrendo strumenti di supporto e riflessione. Non mancheranno anche momenti culturali e sociali, grazie al contributo dell’Associazione La Scuola di Atene.

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno della famiglia di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. Un gesto di solidarietà che vuole trasformarsi in impegno collettivo, per dare voce a chi non può più raccontare e per dire con forza che la violenza non ha nulla a che fare con l’amore.

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 3881041806.