Fondi inaugura il nuovo Teatro Comunale: al via la stagione 2025/2026

Il Comune di Fondi e ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC e Regione Lazio – hanno presentato la stagione teatrale 2025/2026, che segna anche l’inaugurazione del nuovo Teatro Città di Fondi, atteso da anni e finalmente completato.

La cerimonia di apertura è fissata per sabato 25 ottobre alle 21 e domenica 26 ottobre alle 18 con “I Tre Moschettieri – Opera Pop”, spettacolo diretto da Giuliano Peparini, con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone.

La nuova struttura, progettata dagli architetti Paolo Portoghesi e Maurizio Mastroianni, è stata concepita come spazio multifunzionale, capace di ospitare spettacoli teatrali, lirici, concerti, cinema e produzioni multimediali. Dotato di 598 posti complessivi, tra platea, palchi e gallerie, il teatro punta a diventare un punto di riferimento culturale per l’intero territorio pontino.

Grande soddisfazione è stata espressa dal senatore Claudio Fazzone, che ha ricordato il ruolo decisivo della Regione Lazio e il contributo condiviso della comunità: «Il teatro è un bene comune, un motore di identità e di coesione civile».

Anche l’assessore regionale alla Cultura, Simona Baldassare, ha sottolineato il valore strategico dell’opera: «Il teatro non è solo un edificio, ma un presidio culturale che rafforza il ruolo di Fondi come città d’arte e di riferimento per l’intera provincia».

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha parlato di «un progetto che darà un impulso senza precedenti alla vita culturale cittadina» e ha ringraziato chi ha contribuito alla sua realizzazione.

Infine, ATCL – con l’ad Luca Fornari e la direttrice artistica Isabella Di Cola – ha rimarcato che la nuova stagione sarà «inclusiva, contemporanea e aperta al dialogo tra linguaggi e generazioni».

La programmazione della stagione teatrale porterà a Fondi grandi nomi della scena italiana: da Vincenzo Salemme a Max Giusti, da Nancy Brilli ad Alessandro Haber, da Emilio Solfrizzi a Mariagrazia Cucinotta, fino a Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, in un cartellone che spazia dalla commedia alla prosa, dal musical alla drammaturgia contemporanea.