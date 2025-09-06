ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Nudo per strada e con l’auto danneggiata: giallo su una rissa nel centro di Sezze

Sul posto i carabinieri che indagano

SEZZE – Nudo al centro della strada dopo una presunta rissa. E’ giallo su quanto accaduto oggi all’alba nel centro di  Sezze. All’arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, dopo la segnalazione al 118, dei partecipanti alla rissa non c’era traccia, mentre i militari hanno trovato sul posto un 39 enne di Sezze già noto alle forze di polizia, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’eccesso dell’uso dell’alcol, completamente nudo e senza alcuna lesione evidente. I militari hanno anche trovato l’auto dell’uomo ferma al centro della carreggiata con il parabrezza e gli specchietti retrovisori esterni danneggiati.

Viste le condizioni del 39enne è stato richiesto l’intervento del 118 che è sopraggiunto dopo poco con un’ambulanza, ma l’uomo ha rifiutato le cure mediche. Sono  tuttora in corso le indagini dei Carabinieri, per comprendere i fatti che l’uomo non ha saputo riferire, affermando di non ricordare nulla di quanto accaduto.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto