Nudo per strada e con l’auto danneggiata: giallo su una rissa nel centro di Sezze

SEZZE – Nudo al centro della strada dopo una presunta rissa. E’ giallo su quanto accaduto oggi all’alba nel centro di Sezze. All’arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, dopo la segnalazione al 118, dei partecipanti alla rissa non c’era traccia, mentre i militari hanno trovato sul posto un 39 enne di Sezze già noto alle forze di polizia, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’eccesso dell’uso dell’alcol, completamente nudo e senza alcuna lesione evidente. I militari hanno anche trovato l’auto dell’uomo ferma al centro della carreggiata con il parabrezza e gli specchietti retrovisori esterni danneggiati.

Viste le condizioni del 39enne è stato richiesto l’intervento del 118 che è sopraggiunto dopo poco con un’ambulanza, ma l’uomo ha rifiutato le cure mediche. Sono tuttora in corso le indagini dei Carabinieri, per comprendere i fatti che l’uomo non ha saputo riferire, affermando di non ricordare nulla di quanto accaduto.