Soccorso in strada, aveva ingerito tre ovuli di cocaina purissima: operato (e arrestato) al Goretti

APRILIA – Stava malissimo, è stato soccorso in strada venerdì pomeriggio ad Aprilia da alcuni passanti e trasportato all’ospedale Città di Aprilia, un cittadino sudamericano che aveva ingerito degli ovuli contenenti sostanza stupefacente. Alla luce della gravità delle condizioni cliniche, l’uomo è stato trasferito al Santa Maria Goretti di Latina dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento in urgenza.

Durante l’operazione, i medici hanno estratto tre sacchetti contenenti cocaina purissima per un peso complessivo di circa 140 grammi, un quantitativo che avrebbe ucciso l’uomo all’istante se si fosse aperto uno dei palloncini. Dopo l’intervento ne è stato disposto l’arresto e è attualmente piantonato nel letto d’ospedale.

Sui fatti sono in corso le indagini dei poliziotti del Commissariato di Aprilia con gli specialisti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile.