ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

indaga la polizia

Soccorso in strada, aveva ingerito tre ovuli di cocaina purissima: operato (e arrestato) al Goretti

L'uomo, un cittadino sudamericano trasportava 140 grammi di polvere bianca

APRILIA – Stava malissimo, è stato soccorso in strada venerdì pomeriggio ad Aprilia da alcuni passanti e trasportato all’ospedale Città di Aprilia, un cittadino sudamericano che aveva ingerito degli ovuli contenenti sostanza stupefacente. Alla luce della gravità delle condizioni cliniche, l’uomo è stato trasferito al Santa Maria Goretti di Latina dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento in urgenza.

Durante l’operazione, i medici hanno estratto tre sacchetti contenenti cocaina purissima per un peso complessivo di circa 140 grammi, un quantitativo che avrebbe ucciso l’uomo all’istante se si fosse aperto uno dei palloncini. Dopo l’intervento ne è stato disposto l’arresto e è attualmente piantonato nel letto d’ospedale.

Sui fatti sono in corso le indagini dei poliziotti del Commissariato di Aprilia con gli specialisti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto