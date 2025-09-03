ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Phica.eu, identificato e denunciato il gestore del sito

L'inchiesta sulla diffusione di foto rubate a numerose donne

È stato individuato e denunciato il gestore di Phica.eu, il sito finito al centro di un’inchiesta per la diffusione di foto rubate a donne pubbliche, accompagnate da commenti sessisti e volgari. Si tratta di un uomo di 45 anni residente a Firenze, identificato nelle scorse ore dalla Polizia Postale.

Tra le vittime del portale anche Valeria Campagna, 27 anni, capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Latina, che aveva denunciato la pubblicazione non autorizzata delle sue immagini. La giovane consigliera aveva sottolineato il carattere offensivo e intimidatorio dei contenuti, diventando una delle voci più forti nella richiesta di intervento immediato.

Le indagini, coordinate dalle forze dell’ordine, hanno portato all’interrogatorio dell’uomo e alla raccolta di elementi che hanno consentito la disattivazione del sito.

La chiusura di Phica.eu rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza digitale e contro la diffusione online di materiale sessista e non consensuale. L’episodio ha riacceso il dibattito pubblico sulla tutela della privacy e sulla necessità di strumenti più efficaci per prevenire e contrastare abusi simili.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto