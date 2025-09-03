Phica.eu, identificato e denunciato il gestore del sito

È stato individuato e denunciato il gestore di Phica.eu, il sito finito al centro di un’inchiesta per la diffusione di foto rubate a donne pubbliche, accompagnate da commenti sessisti e volgari. Si tratta di un uomo di 45 anni residente a Firenze, identificato nelle scorse ore dalla Polizia Postale.

Tra le vittime del portale anche Valeria Campagna, 27 anni, capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Latina, che aveva denunciato la pubblicazione non autorizzata delle sue immagini. La giovane consigliera aveva sottolineato il carattere offensivo e intimidatorio dei contenuti, diventando una delle voci più forti nella richiesta di intervento immediato.

Le indagini, coordinate dalle forze dell’ordine, hanno portato all’interrogatorio dell’uomo e alla raccolta di elementi che hanno consentito la disattivazione del sito.

La chiusura di Phica.eu rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza digitale e contro la diffusione online di materiale sessista e non consensuale. L’episodio ha riacceso il dibattito pubblico sulla tutela della privacy e sulla necessità di strumenti più efficaci per prevenire e contrastare abusi simili.