Aprilia, corse clandestine nel parcheggio seminterrato del centro commerciale: arriva la polizia

APRILIA – Un uomo è stato denunciato dalla polizia per guida senza patente e recidiva dopo controlli eseguiti all’interno di un parcheggio seminterrato dove erano state segnalate corse clandestine e manovre pericolose tra due Fiat 500. Al suo arrivo, nel garage di un centro commerciale, gli agenti hanno ha rintracciato le due macchine, trovandole però parcheggiate e senza occupanti a bordo, a poca distanza l’una dall’altra e hanno deciso di appostarsi. Quando una delle vetture si è mossa è stata fermata per un controllo, ma durante l’intervento gli agenti hanno anche notato che la seconda Fiat 500 comincia a spostarsi e alla guida c’era un uomo con capelli corti, maglia nera e tracolla, e sul sedile passeggero una donna con capelli scuri e abbigliamento scuro.

Terminati i controlli sulla prima vettura, gli agenti hanno rintracciato la seconda auto, decidendo di sottoporla a un ulteriore accertamento. All’interno sempre le stesse due persone ma in posizioni invertite, con la donna alla guida. Dai successivi accertamenti emerge che l’uomo era senza patente e recidivo, avendo commesso più violazioni per guida senza patente nel corso degli ultimi due anni. E’ scattata la denuncia per violazione dell’art. 116 del Codice della Strada e l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata in custodia al proprietario.

Sembra intanto dilagare la moda delle sfide clandestine, spesso nelle aree circostanti dei centri commerciali, ma anche in città. Sfide vietate che mettono in pericolo non solo i conducenti, ma anche gli utenti della strada.

La Polizia di Stato di Aprilia conferma il proprio impegno nel garantire la sicurezza stradale e la tutela della cittadinanza, intensificando controlli e interventi mirati al contrasto di comportamenti illeciti alla guida.