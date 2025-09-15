Ron Jones innamorato di Maenza: com’è nata l’idea dell’inno

Il compositore di fama internazionale Ron Jones ha scelto Maenza come sua seconda casa, tanto da scrivere un inno intitolato “Maenza casa mia”. Affascinato dal borgo medievale, dal panorama che abbraccia la valle dell’Amaseno fino al Circeo e dall’ospitalità della comunità, l’artista ha voluto legare il suo nome alla cittadina lepina.

Il rapporto con Maenza è nato grazie alla sorella del compositore, la regista Sondra Sottile, che da anni collabora con l’associazione Passione di Cristo e il suo presidente Roberto Ciccateri. L’idea dell’inno è stata lanciata lo scorso novembre durante un incontro pubblico al castello baronale, su proposta della storica bibliotecaria Fermina Anelli.

Giovedì 18 settembre, alle 20.30, nella Loggia dei Mercanti, a Ron Jones sarà conferita la cittadinanza onoraria, sostenuta dalla consigliera delegata alla cultura Paola Cacciotti. Seguirà, al castello baronale, il concerto del quartetto d’archi dell’Orchestra Internazionale di Roma con la partecipazione della Chorale Magentia, diretti dallo stesso compositore, che eseguirà in prima assoluta l’inno “Maenza casa mia”.

Il sindaco Loreto Polidoro ha ringraziato l’associazione per l’impegno e dedicato a Jones un pensiero: «Che la sua musica continui a ispirare e a portare nel mondo il messaggio di pace, bellezza e umanità che solo l’arte può donare».