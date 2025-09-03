Scauri, torna la festa patronale della Natività di Maria

Dal 5 al 9 settembre Scauri festeggia la Natività di Maria, con un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili che chiudono tradizionalmente l’estate cittadina. La manifestazione, organizzata dal Comitato Parrocchiale dell’Immacolata guidato da don Alessandro Corrente, celebra quest’anno due ricorrenze: i 175 anni dal passaggio del Beato Pio IX sulla Via Appia e i 71 anni dalla benedizione in Vaticano della statua della Madonna, opera dello scultore altoatesino Giuseppe Obletter.
Il programma prende il via venerdì 5 settembre con una serata di ballo al Campo parrocchiale Don Pecorini. Sabato 6, a mezzogiorno, spazio allo sport con la 18ª Coppa dell’Immacolata – regata di vela nello specchio d’acqua davanti al Monte d’Oro, seguita la sera dallo spettacolo per bambini “Attenti a quei tre”.
Domenica 7 settembre sarà la giornata più intensa, con due pellegrinaggi mariani: quello del Vespa Club cittadino verso Cervaro, in provincia di Frosinone, e quello a piedi della comunità di Cellole (Caserta) diretto al Santuario della Madonna della Civita di Itri. In serata concerto della Controcanto Live Band con i grandi successi della musica italiana.
Lunedì 8 settembre, solennità della Natività di Maria, il programma religioso culminerà con la concelebrazione e la processione delle ore 19, accompagnata dall’artistica statua della Madonna benedetta da Papa Pio XII nel 1954. La giornata si chiuderà con lo spettacolo comico di Francesco Procopio.
Martedì 9 settembre gran finale con il party musicale Destinazione 90 sul lungomare e, a mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico sul mare a cura della ditta Fireworksud.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.