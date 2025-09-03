Priverno, al via la terza Giornata di storia del Lazio meridionale

Sabato 13 settembre 2025 Priverno ospiterà la terza Giornata di storia del Lazio meridionale, dedicata al tema “Insediamenti medievali sui Lepini occidentali”. L’iniziativa segna la conclusione del ciclo di convegni avviato nel 2023 a Cori e proseguito nel 2024 a Sezze, che ha portato alla mappatura storica, archeologica e artistico-architettonica delle presenze insediative medievali lungo l’intero versante dei Monti Lepini.

La manifestazione, di grande rilievo scientifico, è promossa dall’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale (ISALM) di Anagni, con il contributo organizzativo della Città di Priverno, del Muse – Sistema museale urbano di Priverno e della Compagnia dei Lepini. All’iniziativa collaborano anche il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Frosinone e Latina, la Società romana di storia patria, l’Istituto storico italiano per il Medio Evo, la Fondazione “Roffredo Caetani” e altre istituzioni storiche di rilievo.

Dopo le ricerche sui Lepini orientali e centrali, l’appuntamento di Priverno completa un’indagine approfondita che ha coinvolto alcuni dei maggiori studiosi del territorio, in sinergia con ricercatori locali. Le relazioni del convegno confluiranno in un nuovo volume, che arricchirà la collana dedicata, mentre parallelamente l’ISALM ha realizzato anche video a carattere divulgativo che saranno messi a disposizione online per raggiungere un pubblico più ampio.

L’ingresso alla giornata è libero fino a esaurimento posti.