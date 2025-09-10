Ron Jones scrive un inno per Maenza, la città lo ringrazia conferendogli la cittadinanza onoraria

MAENZA – Il compositore statunitense Ron Jones, autore di numerose colonne sonore, sarà protagonista di uno speciale concerto che si terrà nel centro lepino, giovedì 18 settembre alle 20,30 al Castello Baronale nel corso del quale sarà eseguito l’inno dal titolo “Maenza, casa mia”. L’evento sarà preceduto dal conferimento della cittadinanza onoraria al celebre maestro anche come ringraziamento per il brano musicale che ha voluto dedicare al borgo medievale.

“Ron considera Maenza la sua vera casa per l’amore e l’ospitalità che ha ricevuto da tutti noi cittadini – sottolinea il sindaco Loreto Polidoro, che consegnerà l’onorificenza – Un omaggio che trasforma la musica in gratitudine, legando per sempre il suo cuore alla nostra comunità”.

Parteciperà il Quartetto d’archi dell’Orchestra Internazionale di Roma con Flavio Serafini al flauto e con la collaborazione del maestro oboista Pino Maietta.

Nei suoi cinquant’anni di carriera Jones è stato nominato per 5 Emmy Awards e un Grammy. La sua musica sottolinea un gran numero di serie popolari in tutto il mondo come Star Trek: The Next Generation e una moltitudine di programmi animati come Family Guy, American Dad, Duck Tales e molti altri. Ha fondato il Ravel Study a Los Angeles e ha sviluppato e guidato l’Academy of Scoring Arts con crescita del Ravel Study.