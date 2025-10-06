ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Formia, arrestato un 39enne per furto e utilizzo di fuel card clonate

Ora si trova ai domiciliari

Un uomo di 39 anni, originario di Mondragone (CE) e incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Formia per furto aggravato continuato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’intervento è scattato all’alba del 20 settembre, quando i militari, su segnalazione arrivata alla Centrale Operativa tramite il NUE 112, sono intervenuti presso un distributore di carburante della zona per un sospetto utilizzo illecito di una carta di pagamento.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha tentato di allontanarsi a piedi abbandonando un furgone all’interno della stazione di servizio, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato due fuel card clonate, risultate utilizzate nelle ore precedenti per un valore complessivo di circa 15.000 euro presso distributori di Ausonia e Formia.

All’interno del furgone sono state inoltre rinvenute due cisterne contenenti circa 2.000 litri di carburante, tutto sottoposto a sequestro.

La Procura della Repubblica di Cassino, informata tempestivamente, ha diretto le indagini in stretta collaborazione con i Carabinieri di Formia. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio davanti al Tribunale di Cassino.

