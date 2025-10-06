Una nuova Tac 4D per la radioterapia apre Ottobre Rosa nella Asl di Latina. Cenciarelli: “Prevenzione e cura”



























LATINA – “Con questa giornata di apertura di Ottobre Rosa ho voluto coniugare un duplice messaggio: prevenzione e cura”. Così la direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli ha inaugurato il mese della prevenzione del tumore al seno e oncologica più in generale, inaugurando prima la nuova Tac 4D per la radioterapia e poi lanciando le iniziative di sensibilizzazione che accompagneranno il potenziamento degli screening. Illustrati anche i progressi raggiunti e le nuove sfide dell’Azienda nel campo dell’oncologia e della promozione della salute.

LA NUOVA TC 4D – “La nuova TC 4D per la Radioterapia installata presso la UOC di Radioterapia Oncologica del Goretti è un investimento da oltre 470 milioni di euro e conclude gli investimenti della Missione VI del Pnrr. Rappresenta un passo decisivo verso la radioterapia di precisione assistita dall’intelligenza artificiale, capace di tenere conto dei movimenti respiratori del paziente e di colpire il tumore con la massima selettività, riducendo la tossicità sui tessuti sani diminuendo gli eventuali effetti collaterali”, ha spiegato Cenciarelli.

Erano presenti, con la Direttrice Generale Sabrina Cenciarelli, anche la deputata pontina Giovanna Miele, il vicesindaco di Latina Massimiliano Carnevale, il vicecapo di gabinetto vicario della Regione, Civita di Russo, i Consiglieri regionali Salvatore La Penna, Enrico Tiero e Vittorio Sambucci, il preside della Facoltà di Medicina della Sapienza Università di Roma-Polo Pontino, Claudio Di Cristoforo, i professionisti sanitari.

IN CRESCITA I PAZIENTI ONCOLOGICI CHE SI CURANO A LATINA – L’ASL di Latina ha compiuto un salto di qualità nel settore oncologico, con un incremento dell’autonomia organizzativa e gestionale che passa dal 49% nel 2023 al 67% nel 2025 – ha tenuto a evidenziare la DG – I punti di specialità oncologica sono più che raddoppiati, passando da 7 a 16 mentre il numero dei residenti assistiti nel percorso di cura sono passati dai 5.204 nel 2022 gli attuali 7.963. “L’aumento dell’autonomia rappresenta un traguardo strategico perché significa garantire più servizi in prossimità, più tempestività nelle cure e una sanità realmente centrata sul paziente. Significa che i pazienti che vivono su questo territorio decidono di curarsi qui”, aggiunge Cenciarelli.

LA PREVENZIONE – Grazie alle campagne di comunicazione cresce la copertura delle campagne di screening cui aderisce oggi oltre il 40% della popolazione target: il 42% ha aderito nel solo primo semestre di questo anno agli screening per il tumore della mammella (dal 40% dell’intero anno scorso). Mentre la prevenzione del tumore al colon retto è salita dal 27% al 40% negli ultimi tre anni: “Questi enormi progressi derivano dal grande impegno dei professionisti e sono il risultato di una strategia capillare promossa dalla Direzione Generale che unisce campagne di comunicazione, iniziative territoriali e progetti itineranti come “La Carovana della Salute”, che ha portato in 34 sedi diverse della provincia la prevenzione nei luoghi della vita quotidiana delle persone con oltre 1800 persone sottoposte a screening”, ha concluso la direttrice generale prima di raccontare che cosa sarà in questa edizione 2025, Ottobre Rosa.

OTTOBRE ROSA – “Ottobre Rosa 2025” nella Asl di Latina prevede una serie di iniziative su più fronti dedicate alla salute femminile e alla prevenzione oncologica.

“Il 23 ottobre nei giardini del Comune e in piazza del Popolo ci saranno stand informativi e ambulatori mobili per gli screening. L’iniziativa è organizzata dalla ASL e dal Comune in collaborazione con Sapienza Università di Roma-Polo Pontino, Croce Rossa Italiana-Comitato di Latina e associazioni del terzo settore che quotidianamente si mettono al servizio della nostra città – ha detto il Sindaco di Latina, Matilde Celentano nella veste di presidente della conferenza dei sindaci – Per il secondo anno consecutivo daremo vita al Villaggio della Salute, per permettere a tutte le donne di accedere a programmi di prevenzione e screening gratuiti. Questo non è un semplice appuntamento nel calendario degli eventi; è un atto d’amore e un patto civico che la città di Latina stringe con le sue donne. Come presidente della Conferenza dei Sindaci per la Sanità, ritengo prioritaria la prevenzione, così come il mantenimento di stili di vita sani, attraverso una corretta alimentazione e una costante attività fisica”.

Tra le principali iniziative:

 Potenziamento degli screening mammografici per le donne dai 50 ai 74 anni e apertura straordinaria alla fascia 45-49 anni, con turni dedicati anche all’ecografia di completamento.

 Ambulatorio mobile attivo dal 20 al 23 ottobre, con tappe a Ponza (20–22 ottobre) e Latina (23 ottobre), dove sarà possibile effettuare mammografie, Pap test/HPV test, ritirare la provetta per lo screening del colon-retto e ricevere consulenze su alimentazione, stili di vita e vaccinazioni.

 Open Week Onda con visite gratuite e counselling in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre) e della Giornata della Menopausa (17-19 ottobre).

 Il “Villaggio della Salute” il 23 ottobre, Piazza del Comune di Latina: un’intera giornata dedicata alla prevenzione, con screening gratuiti, stand informativi, dimostrazioni di manovre salvavita, attività fisica, musica e la partecipazione di università, associazioni e volontari.

Attorno al Villaggio saranno presenti i gazebo delle associazioni del terzo settore, Coldiretti, Università Sapienza, Croce Rossa Italiana, AVIS e momenti di intrattenimento musicale a cura dei “Malasanità”.

Partirà anche la campagna digitale “Pillole di Prevenzione”, una serie di brevi video e contenuti social ideati per diffondere informazioni chiare e affidabili su screening, stili di vita e testimonianze di pazienti e operatori.

“Ottobre Rosa non è solo un mese, ma un percorso condiviso che unisce istituzioni, professionisti e cittadini – ha concluso la Direttrice Generale Cenciarelli – Ogni controllo, ogni gesto di

prevenzione è un atto d’amore verso se stessi e verso chi ci sta accanto. La nostra sfida è portare la sanità sempre più vicino alle persone, coniugando innovazione, umanità e prossimità”.