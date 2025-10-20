Al Lago di Giulianello arrivano le e-bike

Domenica mattina, nel suggestivo scenario del Monumento Naturale “Lago di Giulianello”, sono state inaugurate le biciclette elettriche acquistate dalla Rete di Imprese “Cori e Giulianello in Rete” grazie a un finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Cori.

Le e-bike saranno gestite dall’associazione “Corax”, che in collaborazione con l’Amministrazione Separata Beni di Uso Civico (ASBUC), organizzerà tour panoramici immersi nella natura, offrendo a cittadini e visitatori un modo nuovo e sostenibile per esplorare l’oasi del lago. Un progetto che unisce turismo lento, sport e rispetto per l’ambiente, arricchendo l’offerta esperienziale del territorio.

“Domenica mattina abbiamo provato le bici elettriche ed è stato bello e rilassante – ha raccontato il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis –. Grazie alla Rete di Imprese di Cori e Giulianello per questo nuovo tassello che contribuisce a costruire un’offerta turistica sempre più completa”.

Soddisfatta anche la delegata alle Attività Produttive, Annamaria Tebaldi, che ha ringraziato “il Dominio Collettivo ASBUC di Giulianello e l’associazione Corax per la gestione, la presidente della Rete Lucia Millone, il direttivo e le imprese che hanno contribuito con impegno e professionalità”.

Negli ultimi anni, la Rete di Imprese “Cori e Giulianello in Rete” ha promosso numerosi interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio locale: dall’illuminazione di piazza Pozzo Dorico e del Tempio dei Dioscuri alla pulizia del bottino, fino alla sistemazione dei giardini della Stazione e all’installazione di nuovi arredi urbani. Le nuove biciclette elettriche rappresentano così un ulteriore passo avanti verso un turismo più sostenibile e accessibile.