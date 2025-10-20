ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

ambiente e sostenibilità

Al Lago di Giulianello arrivano le e-bike

Un modo sostenibile per scoprire il territorio

Domenica mattina, nel suggestivo scenario del Monumento Naturale “Lago di Giulianello”, sono state inaugurate le biciclette elettriche acquistate dalla Rete di Imprese “Cori e Giulianello in Rete” grazie a un finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Cori.

Le e-bike saranno gestite dall’associazione “Corax”, che in collaborazione con l’Amministrazione Separata Beni di Uso Civico (ASBUC), organizzerà tour panoramici immersi nella natura, offrendo a cittadini e visitatori un modo nuovo e sostenibile per esplorare l’oasi del lago. Un progetto che unisce turismo lento, sport e rispetto per l’ambiente, arricchendo l’offerta esperienziale del territorio.

“Domenica mattina abbiamo provato le bici elettriche ed è stato bello e rilassante – ha raccontato il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis –. Grazie alla Rete di Imprese di Cori e Giulianello per questo nuovo tassello che contribuisce a costruire un’offerta turistica sempre più completa”.

Soddisfatta anche la delegata alle Attività Produttive, Annamaria Tebaldi, che ha ringraziato “il Dominio Collettivo ASBUC di Giulianello e l’associazione Corax per la gestione, la presidente della Rete Lucia Millone, il direttivo e le imprese che hanno contribuito con impegno e professionalità”.

Negli ultimi anni, la Rete di Imprese “Cori e Giulianello in Rete” ha promosso numerosi interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio locale: dall’illuminazione di piazza Pozzo Dorico e del Tempio dei Dioscuri alla pulizia del bottino, fino alla sistemazione dei giardini della Stazione e all’installazione di nuovi arredi urbani. Le nuove biciclette elettriche rappresentano così un ulteriore passo avanti verso un turismo più sostenibile e accessibile.

