Rigenerazione urbana: presentato a Ferrara il progetto dell’ex scuola di via Milazzo

Un progetto di rigenerazione urbana che diventa modello a livello nazionale. Il Comune di Latina ha presentato a Ferrara, durante il congresso “Novecento in transizione” organizzato da Docomomo Italia, l’intervento sull’ex scuola materna di via Milazzo, firmata dall’architetto Luigi Pellegrin.

A rappresentare l’amministrazione comunale è stata l’architetto Micol Ayuso, dirigente del Dipartimento Manutenzioni, che ha illustrato il progetto finanziato con i fondi del PNRR, per un importo di circa 1,8 milioni di euro, finalizzato al recupero e alla valorizzazione dell’edificio scolastico realizzato nei primi anni Settanta con un innovativo sistema di prefabbricazione poi brevettato nel 1975.

Nel suo intervento, l’architetto Ayuso ha spiegato che la rigenerazione punta a “spogliare l’edificio delle superfetazioni avvenute nel tempo”, restituendone la qualità spaziale originaria, caratterizzata da flessibilità, fluidità e trasparenze. La ricerca progettuale è stata accompagnata da un’approfondita attività archivistica, condotta attraverso lo studio dei disegni originali conservati nel Fondo Luigi Pellegrin presso l’Università di Parma.

L’edificio è registrato nel Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi del Ministero della Cultura e rappresenta un raro esempio di edilizia scolastica moderna: delle quindici scuole realizzate in Italia con lo stesso sistema costruttivo, quella di via Milazzo è l’unica rimasta intatta nella sua configurazione originaria.

A Ferrara, in occasione del congresso dedicato alla valorizzazione del patrimonio del Novecento, è stato presentato anche l’obiettivo finale del progetto: la trasformazione dell’ex scuola in una Casa di Quartiere, uno spazio pubblico, culturale e sociale che sarà co-gestito dalla comunità locale.

“Il progetto, redatto per conto del Comune dall’architetto Fabio Scalzi e in corso di esecuzione con l’impresa Esse.Ci Srl, restituirà all’edificio un nuovo valore urbano e territoriale, migliorando la qualità della vita del quartiere e dell’intera città”, ha sottolineato Ayuso.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega al PNRR: “La presentazione a Ferrara ci inorgoglisce. La partecipazione del Comune di Latina a un congresso così prestigioso dimostra che stiamo lavorando bene e che la nostra amministrazione può contare su dirigenti competenti e motivati, capaci di rappresentare la città in contesti di alto profilo”.