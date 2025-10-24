San Felice Circeo, la Regione Lazio finanzia il progetto “Natale al Circeo. Luci, Sapori e Magie d’Inverno”

La Regione Lazio ha finanziato con 20.000 euro il progetto del Comune di San Felice Circeo intitolato “Natale al Circeo. Luci, Sapori e Magie d’Inverno”, presentato nell’ambito del Fondo regionale per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 30 dicembre 2024.

Il contributo è stato assegnato con Determinazione n. G13258 del 14 ottobre 2025, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito dell’Avviso pubblico per i Comuni del Lazio, volto a sostenere eventi e manifestazioni in grado di promuovere cultura, turismo e tradizioni locali.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, si terrà dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e proporrà un ricco calendario di appuntamenti dedicati ad arte, spettacolo ed enogastronomia. Luminarie artistiche, proiezioni scenografiche, una pista di pattinaggio gratuita, concerti, degustazioni e visite guidate trasformeranno il borgo in una vetrina di luci e atmosfere natalizie, rafforzando l’identità del Circeo anche nel periodo invernale.

«Il finanziamento regionale – spiega la sindaca Monia Di Cosimo – riconosce la qualità di un progetto che nasce per promuovere il nostro territorio in chiave culturale e turistica, valorizzando le tradizioni che rendono unico il Circeo non solo d’estate, ma anche durante le festività natalizie».

La Regione ha inoltre stanziato 5.000 euro per la Festa di San Felice Martire – Edizione 2025, dedicata al patrono del Circeo, nell’ambito delle manifestazioni di interesse turistico locale. Una ricorrenza storica che da sempre unisce fede, cultura e tradizione popolare, rappresentando un momento identitario per l’intera comunità.