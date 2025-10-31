Aprilia, la Polizia sequestra 2,5 chili e mezzo di cocaina nascosti in una bombola del gas: arrestati un uomo e una donna

APRILIA – Due panetti di cocaina nascosti in una bombola del gas. Li ha scoperti la Polizia di Stato di Aprilia nella giornata di ieri arrestando in flagranza di reato due persone, un uomo e una donna residenti nella provincia di Roma, nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della volante, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura sospetta con il baule aperto e due persone che armeggiavano all’interno. Insospettiti dalla situazione, gli operatori hanno fermato il veicolo e proceduto al controllo.

All’interno del baule, nascosta sotto la moquette della ruota di scorta, è stata rinvenuta una bombola GPL manomessa con un congegno elettronico per consentire l’apertura a distanza tramite telecomando. All’interno del serbatoio erano occultati due panetti sottovuoto in una confezione contrassegnata con un logo noto, del peso complessivo di 2,5 chilogrammi circa, contenenti sostanza stupefacente dalle caratteristiche compatibili con la cocaina, circostanza poi confermata dai successivi accertamenti.

Durante l’intervento, gli agenti hanno inoltre sequestrato il telecomando utilizzato per azionare il serbatoio e un telefono cellulare collegato a comunicazioni con soggetti non identificati. L’auto è stata anch’essa sequestrata, mentre le perquisizioni effettuate presso le residenze dei due arrestati hanno dato esito negativo.

Per i due è previsto il rito direttissimo presso il Tribunale di Latina.