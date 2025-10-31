Fondi, donna ferita ferma una pattuglia per strada: in casa dell’aggressore trovati droga , armi e contanti

FONDI – Una donna con evidenti ferite alle braccia ha chiesto aiuto a una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio di perlustrazione sul territorio, riferendo di essere stata poco prima aggredita nella propria abitazione da un uomo. E’ accaduto nella notte a Fondi. In supporto delle fiamme gialle, è arrivata una Volante del commissariato di Polizia che ha rintracciato l’aggressore e perquisito l’abitazione trovandolo in possesso di circa 40 grammi di cocaina, di una pistola scacciacani e di una pistola ad aria compressa. Rinvenuti anche 40.000 euro in contanti.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e successivamente medicata presso l’ospedale di Terracina, dove le sono stati diagnosticati quindici giorni di prognosi. L’aggressore invece è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali, minacce e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.