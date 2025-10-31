Bassa pressione dell’acqua a Gionchetto e Pantanaccio, trovata e riparata la perdita

LATINA – Grazie a una raccolta di firme inviata con Pec al gestore idrico e contemporaneamente per conoscenza al sindaco di Latina, è stato risolto il problema della ridotta pressione dell’acqua che ha afflitto a lungo i quartieri Pantanaccio e Gionchetto. Acqualatina ha individuato e riparato una importante perdita nel cuore della zona, e il flusso idrico è tornato a livelli normali.

«Con una istanza popolare di 196 firme abbiamo denunciato una situazione ormai insostenibile — dichiara Antonio Mustacchio, referente dei due quartieri —. Famiglie costrette per anni a convivere con un servizio idrico inadeguato, malgrado il pagamento regolare delle bollette».

Il gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle che ha supportato la protesta dei residenti “accoglie con soddisfazione questo primo risultato – si legge in una nota – , frutto della pressione dei cittadini e dell’impegno civico, ma sottolinea il limite inaccettabile di un sistema che vede i cittadini costretti a sollevare problemi fondamentali invece di una gestione proattiva da parte di chi è responsabile”.

«Non è accettabile che per garantire un diritto fondamentale come l’accesso all’acqua potabile si debba ricorrere a istanze e proteste pubbliche — afferma Benedetta Malagola, rappresentante del GT M5S Latina. — Chi governa e chi gestisce servizi pubblici deve lavorare con trasparenza, efficacia e tempestività, non con ritardi e burocratismi che danneggiano i cittadini.»